2019-10-17T13:23:35+03:00
Происшествия

Курянина обвиняют в изнасиловании пенсионерки

ЧП произошло в Медвенском районе
Ольга ДАНИЛОВА
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Мужчине грозит срокМужчине грозит срокФото: Светлана ВОЛКОВА
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СК расследует уголовное дело против 56-летнего мужчины, которого обвиняют в изнасиловании пенсионерки.

По версии следствия вечером 13 октября пьяный курянин был в доме знакомой 69-летней женщины. Во время своего визита он и изнасиловал пенсионерку. ЧП произошло в одном из сел Медвенского района. ,

Мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, сказали в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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