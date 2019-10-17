Курянина обвиняют в изнасиловании пенсионерки

СЕГОДНЯ 13:23 2019-10-17T13:23:35+03:00

Изменить размер текста: A A

СК расследует уголовное дело против 56-летнего мужчины, которого обвиняют в изнасиловании пенсионерки.

По версии следствия вечером 13 октября пьяный курянин был в доме знакомой 69-летней женщины. Во время своего визита он и изнасиловал пенсионерку. ЧП произошло в одном из сел Медвенского района. ,

Мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, сказали в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU