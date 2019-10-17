В курском детсаду мерзли дети
Тепло здесь дали с опозданием
В детсаду потеплело не сразуФото: Светлана ВОЛКОВА
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В одном из детских садов Курска проводились работы по ремонту собственных тепловых сетей. Однако к началу отопительного сезона ремонтные работы завершены не были. Тепло дали с нарушением установленных сроков. Батареи в детском саду потеплели с опозданием на 19 дней.
Прокурор города Курска внес заведующей детсадом представление, в котором потребовал устранить нарушения, а также рассмотреть вопрос о привлечении допустивших их лиц к ответственности.
Сейчас тепло в детский сад подается бесперебойно.
ИСТОЧНИК KP.RU