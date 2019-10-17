2019-10-17T10:05:56+03:00
Происшествия

В курском детсаду мерзли дети

Тепло здесь дали с опозданием
Ольга ДАНИЛОВА
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В детсаду потеплело не сразуВ детсаду потеплело не сразуФото: Светлана ВОЛКОВА
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В одном из детских садов Курска проводились работы по ремонту собственных тепловых сетей. Однако к началу отопительного сезона ремонтные работы завершены не были. Тепло дали с нарушением установленных сроков. Батареи в детском саду потеплели с опозданием на 19 дней.

Прокурор города Курска внес заведующей детсадом представление, в котором потребовал устранить нарушения, а также рассмотреть вопрос о привлечении допустивших их лиц к ответственности.

Сейчас тепло в детский сад подается бесперебойно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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