В курском детсаду мерзли дети

СЕГОДНЯ 10:05 2019-10-17T10:05:56+03:00

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В одном из детских садов Курска проводились работы по ремонту собственных тепловых сетей. Однако к началу отопительного сезона ремонтные работы завершены не были. Тепло дали с нарушением установленных сроков. Батареи в детском саду потеплели с опозданием на 19 дней.

Прокурор города Курска внес заведующей детсадом представление, в котором потребовал устранить нарушения, а также рассмотреть вопрос о привлечении допустивших их лиц к ответственности.

Сейчас тепло в детский сад подается бесперебойно.

ИСТОЧНИК KP.RU