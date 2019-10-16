2019-10-16T17:11:52+03:00
Происшествия

В Курске мошенники "арестовали" 9 миллионов рублей

Деньги находились на счету в банке
Ольга ДАНИЛОВА
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Деньги в банке "арестовали" мошенникиДеньги в банке "арестовали" мошенникиФото: Светлана ВОЛКОВА
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В прокуратуру Центрального округа Курска обратился директор коммерческой организации с жалобой о незаконном наложении ареста на деньги возглавляемой им фирмы, которые хранились в одном из курских банков.

Выяснилось, что в банк поступило постановление судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов по Центральному округу о наложении ареста на деньги должника на общую сумму более 9 млн. рублей.

Дальнейшая проверка показала, что исполнительное производство в отношении коммерческой фирмы не возбуждалось, постановление о наложении ареста на находящиеся в банке денег, не выносилось. Подпись от имени судебного пристава-исполнителя в постановлении выполнено другим лицом.

Кроме того по действующим правовым нормам исполнительные документы и исполнительные производства против юридических лиц, находящихся в Курске, вправе возбуждать только межрайонный отдел судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП России по Курской области.

Материалы прокурорской проверки направлены в отдел дознания УМВД России по Курску для решения вопроса об уголовном преследовании в связи с подделкой официального документа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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