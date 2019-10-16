В Курске мошенники "арестовали" 9 миллионов рублей
В прокуратуру Центрального округа Курска обратился директор коммерческой организации с жалобой о незаконном наложении ареста на деньги возглавляемой им фирмы, которые хранились в одном из курских банков.
Выяснилось, что в банк поступило постановление судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов по Центральному округу о наложении ареста на деньги должника на общую сумму более 9 млн. рублей.
Дальнейшая проверка показала, что исполнительное производство в отношении коммерческой фирмы не возбуждалось, постановление о наложении ареста на находящиеся в банке денег, не выносилось. Подпись от имени судебного пристава-исполнителя в постановлении выполнено другим лицом.
Кроме того по действующим правовым нормам исполнительные документы и исполнительные производства против юридических лиц, находящихся в Курске, вправе возбуждать только межрайонный отдел судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП России по Курской области.
Материалы прокурорской проверки направлены в отдел дознания УМВД России по Курску для решения вопроса об уголовном преследовании в связи с подделкой официального документа.
ИСТОЧНИК KP.RU