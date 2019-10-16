В Курске более 30 домов остались без тепла и горячей воды

СЕГОДНЯ 11:58 2019-10-16T11:58:09+03:00

До 22:00 будет приостановлена подача отопления и горячей воды

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16 октября утром специалисты «Квадры» приступили к ремонту ветхого участка тепломагистрали по улице Мирной.

— Трубопровод очень изношен, и, поскольку от него зависит обеспечение теплом 36 домов и нескольких соцобъектов, мы не просто проведем срочный ремонт этого участка, но и заменим старые трубы на новые прямо сейчас, не дожидаясь следующего лета, - отметил технический директор компании Александр Варфоломеев.

До 22:00 будет приостановлена подача отопления и горячей воды по следующим адресам:

- ул. Мирная, 4 - ул. Ленина, 71, - пр-д Мирный, 5, 3, 7, 9, 11, - пр-д Московский, 5б, 5а, 4, - ул. Челюскинцев, 3, 5, 9, 18, 23, 25, - ул. Лысая гора, 1, - ул. Блинова, 2/1, 2/2, 27, 27а, 23 - ул. Л.Толстого, 4, 6, 8, 10, 5а, 5б, 1, 7а, 7б, 9, 9а, 12.

15 октября рабочие приступили к реконструкции сети горячего водоснабжения на Магистральном проезде. Всего им предстоит заменить 635 метров трубопровода. Во работ в отдельных жилых кварталах ненадолго будут отключать горячую воду.

ИСТОЧНИК KP.RU