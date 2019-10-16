Онкобольную курянку отказались признавать инвалидом

СЕГОДНЯ 10:37 2019-10-16T10:37:20+03:00

Добиваться своих прав ей пришлось через суд

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В прокуратуру Центрального административного округа Курска обратилась женщина с жалобой на нарушение ее прав при решении вопроса о назначении инвалидности.

Жительница Курска перенесла операцию по удалению раковой опухоли. По результатам очередного освидетельствования, проведенного в 2019 году, медико-социальная экспертиза региона и Федеральное Бюро Медико-социальной экспертизы отказались признать ее инвалидом.

- Изучение медицинской документации показало, что органы медико-социальной экспертизы неверно определили стадию выраженности онкологического заболевания и сделали неправильный вывод об отсутствии у женщины нарушений функций организма, - сказали в прокуратуре.

Прокурор Центрального административного округа Курска направил в суд иск с требованием провести новую экспертизу.

Требования прокурора полностью удовлетворены. Женщине присвоили вторую группу.

ИСТОЧНИК KP.RU