В центре Курске обрезают деревья

СЕГОДНЯ 10:24 2019-10-16T10:24:20+03:00

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В Курске продолжают обрезать и сносить деревьев. Сейчас работы ведутся на центральных улицах города.

Ранее на улице Ленина провели санитарную обрезку – липы избавляли от сухих ветвей. Сейчас ведется формовочная обрезка – на участке от Красной площади до улицы Перекальского, включая улицу Марата, кронам придают декоративная форму, а нависающие над проезжей и пешеходной частью дороги ветви, обрезают.

Снос и обрезку деревьев проводят различные службы и организации в зависимости от принадлежности участка, где расположены зеленые насаждения. По каждому заявлению выезжает межведомственная комиссия и принимает решение. Если дерево представляет непосредственную угрозу жизни и имуществу граждан, работы проводятся в уведомительном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU