В Курске продолжается ямочный ремонт

СЕГОДНЯ 09:53 2019-10-16T09:53:39+03:00

Рабочие уже отремонтировали более 40 тысяч квадратных метров полотна

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В Курске продолжают латать дорожные ямы. Рабочие уже отремонтировали более 40 тысяч квадратных метров дорожного полотна. На ямочный ремонт областного центра выделили дополнительные средства.

Сейчас активными темпами ремонт ведется в трех округах города. В ближайшее время планируется дополнительно отремонтировать около 5,5 тысяч квадратных метра.

При неблагоприятных погодных условиях дорожники будут использовать литую асфальтобетонную смесь, которая позволяет быстро устранить локальные дефекты верхнего слоя дорожного полотна при небольшой минусовой и невысокой плюсовой температуре без уплотнения «латки» катком.

Администрация города Курска приносит горожанам извинения за неудобства, связанные с передвижением по улицам, где проводится ямочный ремонт, и просит автомобилистов отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU