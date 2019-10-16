Воспитанники курского «Авангарда» - бронзовые призеры первенства России
Курские ребята играли в составе сборной СФФ «Центр» 2004 года рождения. Финальный турнир прошел в Нижегородской области.
В первенстве России участвовали сборные межрегиональных объединений РФС. Команда СФФ «Центр» пробилась в полуфинал и в итоге завоевала бронзовые награды.
На групповом этапе наши ребята заняли второе место, одержав две победы, сыграв один матч вничью и потерпев одно поражение. В полуфинале команда противостояла сборной Москвы, которая оказалась сильнее со счетом 3:0.
В малом финале (матче за третье место) соперниками сборной «Центра» стала команда Московской области, которая на групповом этапе обыграла наших ребят со счетом 1:0.
«Бронзовый» матч получился гораздо более результативным и завершился вничью — 4:4. В серии пенальти команда СФФ «Центр» смогла вырвать победу и завоевала бронзу. Курянин Александр Солдатов был признан лучшим защитником турнира.
ИСТОЧНИК KP.RU