Воспитанники курского «Авангарда» - бронзовые призеры первенства России

СЕГОДНЯ 09:42 2019-10-16T09:42:52+03:00

На групповом этапе наши ребята заняли второе место

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Курские ребята играли в составе сборной СФФ «Центр» 2004 года рождения. Финальный турнир прошел в Нижегородской области.

В первенстве России участвовали сборные межрегиональных объединений РФС. Команда СФФ «Центр» пробилась в полуфинал и в итоге завоевала бронзовые награды.

На групповом этапе наши ребята заняли второе место, одержав две победы, сыграв один матч вничью и потерпев одно поражение. В полуфинале команда противостояла сборной Москвы, которая оказалась сильнее со счетом 3:0.

В малом финале (матче за третье место) соперниками сборной «Центра» стала команда Московской области, которая на групповом этапе обыграла наших ребят со счетом 1:0.

«Бронзовый» матч получился гораздо более результативным и завершился вничью — 4:4. В серии пенальти команда СФФ «Центр» смогла вырвать победу и завоевала бронзу. Курянин Александр Солдатов был признан лучшим защитником турнира.

ИСТОЧНИК KP.RU