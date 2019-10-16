2019-10-16T09:39:18+03:00
Здоровье

Куряне смогут бесплатно сделать флюорографию

Сделать это можно 16 октября
Ольга ДАНИЛОВА
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Флюорографию рекомендуют делать раз в годФлюорографию рекомендуют делать раз в годФото: Светлана ВОЛКОВА
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Обследование легких на передвижном флюорографе, который находился у торгового центра «Мега Гринн» (ул. Карла Маркса, 68), 15 октября прошли 140 человек. По просьбам курян обследование по этому же адресу можно будет пройти и 16 октября, с 11:00 до 16:00.

Выездную акцию проводит Курский противотуберкулезный диспансер. Все желающие могут пройти обследование. Напоминаем, что врачи рекомендуют делать флюорографию не реже одного раза в год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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