За выходные куряне перечислили мошенникам почти 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:14 2019-10-15T17:14:39+03:00

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33-летний житель областного центра в социальной сети получил сообщение от знакомого, который рассказал о сложной ситуации и попросил деньги взаймы. Только после перевода 10 тысяч рублей мужчина связался с другом и выяснил, что никаких просьб тот не отсылал, а злоумышленники взломали его страницу.

32-летней курянке позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка и порекомендовал срочно отменить списание средств, которое женщина не совершала. Потерпевшая, желая спасти свой счет, продиктовала неизвестным всю конфиденциальную информацию, которую ни один сотрудник банка не запрашивает. После чего с ее счета на счет злоумышленников были перечислены более 6 тысяч рублей.

Аналогичным способом 59-летний житель Курского района предоставил звонившим доступ к своему счету, в результате чего с его счета злоумышленники похитили 100 тысяч рублей.

21-летняя потерпевшая, желая получить кредит на выгодных условиях, которые не предлагает ни одно действующее кредитное учреждение, оформила заявку в интернете. Вскоре с ней связался якобы представитель банка и предложил оплатить страховку. Она взяла взаймы 40 тысяч рублей и перевела на указанные счета. Однако на следующий день все номера, по которым она общалась с лже-сотрудниками банка, были заблокированы.

70 тысяч рублей пропали со счета 59-летнего курянина после предложения о заработке на финансовых рынках. Мужчине позвонил неизвестный и предложил беспроигрышный заработок, а именно брокерские ставки. Чтобы начать вклады, необходимо было активировать счет, зачислив на него крупную сумму. По словам мошенника, через день после перевода на указанный им счет, эти средства должны были вернуться владельцу. Но после того, как деньги не вернулись, мужчина понял что стал жертвой злоумышленников.

Полиция настоятельно рекомендует, ни при каких условиях никому не сообщать информацию о своих счетах. Все переводы на карту можно совершить, зная только ее номер или номер телефона, к которому привязана кредитка.

Ни один сотрудник банка никогда не предлагает отменить транзакцию по телефону. Если Вам поступило подобное предложение – это мошенничество.

ИСТОЧНИК KP.RU