Курское предприятие перенесет площадки для размещения иловых отложений

СЕГОДНЯ 15:00 2019-10-15T15:00:46+03:00

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Из-за многочисленных жалоб на запах от иловых отложений, складируемых на территории ООО «Промснаб», 14 октября представители регионального комитета экологической безопасности и природопользования и Управления Росприроднадзора встретились с руководством предприятия.

«В результате переговоров была достигнута договоренность о переносе иловых отложений на другие площадки, — прокомментировал председатель комитета Константин Поляков. — В данный момент рассматриваются три площадки для размещения. Вопрос с каждой детально прорабатывается. Главное условие — удаленность от жилой застройки».

В настоящее время завоз на территорию предприятия не осуществляется, отметили в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU