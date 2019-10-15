2019-10-15T15:00:46+03:00
Общество

Курское предприятие перенесет площадки для размещения иловых отложений

Решение принято из-за жалоб курян
Ольга ДАНИЛОВА
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Куряне жаловались на неприятный запахКуряне жаловались на неприятный запахФото: предоставлено пресс-службой
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Из-за многочисленных жалоб на запах от иловых отложений, складируемых на территории ООО «Промснаб», 14 октября представители регионального комитета экологической безопасности и природопользования и Управления Росприроднадзора встретились с руководством предприятия.

«В результате переговоров была достигнута договоренность о переносе иловых отложений на другие площадки, — прокомментировал председатель комитета Константин Поляков. — В данный момент рассматриваются три площадки для размещения. Вопрос с каждой детально прорабатывается. Главное условие — удаленность от жилой застройки».

В настоящее время завоз на территорию предприятия не осуществляется, отметили в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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