В Курске стартовал проект "Час музыки"

СЕГОДНЯ 13:10 2019-10-15T13:10:45+03:00

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Курская картинная галерея имени Александра Дейнеки и кафедра вокального искусства Юго-Западного государственного университета объявляют о начале совместного проекта «Час музыки». Проект предлагает жителям и гостям города насладиться сокровищами музыкальной культуры. В сезоне 2019-2020 пройдет четыре концерта.

16 октября в Курской картинной галерее им. А.А. Дейнеки состоится первый концерт студентов и преподавателей кафедры вокального искусства Юго-Западного государственного университета. Вокально-инструментальные сочинения русских и зарубежных композиторов XVII-XX веков А. Скарлатти, Ж. Оффенбаха, Ш. Гуно, В. Моцарта, И. Дунаевского прозвучат в сопровождении инструментального ансамбля Лаборатории концертно-оперного творчества ЮЗГУ под руководством Александра Карповича.

О роли музыки и живописи в жизни человечества в целом и каждого человека в отдельности писали еще древние философы и мудрецы. Музыка и живопись полнее всех искусств раскрывают мир чувств человека.

Начало концерта: 18.30

Продолжительность лекции: 1 час.

Возрастные предпочтения: 12+

Вход по билетам, стоимость билета: 100 рублей

Количество мест в зале: ограничено

Адрес: Курск, ул. Радищева, 85, выставочный зал Курской картинной галереи им. А.А. Дейнеки

Телефон для справок и заказа билетов: 58-55-91

ИСТОЧНИК KP.RU