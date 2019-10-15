2019-10-15T12:57:18+03:00
Звезды

В курской филармонии прозвучат «Забытое танго»

Курян приглашают на "осенний концерт"
Ольга ДАНИЛОВА
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Фото с сайта культура46Фото с сайта культура46Фото: из открытых источников
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Олег Овчаренко – один из лучших в Курском крае исполнителей на гитаре, аранжировщик. По его инициативе в филармонии был создан инструментальный ансамбль. Благодаря этому коллективу появились программы, посвященные известным отечественным исполнителям XX века, композиторам-песенникам. Концерт ансамбля Олега Овчаренко – это всегда прекрасная музыка, великолепные аранжировки, необыкновенная атмосфера и море положительных эмоций.

И пусть за окном холодает, пусть небо все чаще хмурится, но в этот день для вас прозвучат самые теплые и проникновенные современные романсы: «Ах, эта красная рябина», «Забытое танго», «Малиновый звон», «Опавшие листья», «Как в последний раз», «Осень прислала мне письма» и многие другие.

В концерте инструментального ансамбля Олега Овчаренко принимают участие Надежда Алябьева, Виктория Прохорова, Ольга Чекаданова, Светлана Саркисян, Анна Сидоренко, Виктор Бурцев, Никита Овчинников, Василий Домашев и Юрий Ткачев.

(6+)

Курская областная государственная филармония

17 октября в 19.00

ИСТОЧНИК KP.RU

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