В курской филармонии прозвучат «Забытое танго»
Олег Овчаренко – один из лучших в Курском крае исполнителей на гитаре, аранжировщик. По его инициативе в филармонии был создан инструментальный ансамбль. Благодаря этому коллективу появились программы, посвященные известным отечественным исполнителям XX века, композиторам-песенникам. Концерт ансамбля Олега Овчаренко – это всегда прекрасная музыка, великолепные аранжировки, необыкновенная атмосфера и море положительных эмоций.
И пусть за окном холодает, пусть небо все чаще хмурится, но в этот день для вас прозвучат самые теплые и проникновенные современные романсы: «Ах, эта красная рябина», «Забытое танго», «Малиновый звон», «Опавшие листья», «Как в последний раз», «Осень прислала мне письма» и многие другие.
В концерте инструментального ансамбля Олега Овчаренко принимают участие Надежда Алябьева, Виктория Прохорова, Ольга Чекаданова, Светлана Саркисян, Анна Сидоренко, Виктор Бурцев, Никита Овчинников, Василий Домашев и Юрий Ткачев.
(6+)
Курская областная государственная филармония
17 октября в 19.00
ИСТОЧНИК KP.RU