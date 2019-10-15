Курские рапиристки завоевали "золото"

СЕГОДНЯ 12:27 2019-10-15T12:27:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Завершился XIII Всероссийский турнир по фехтованию на призы олимпийской чемпионки Наили Гилязовой. В соревнованиях рапиристок среди юниоров золотую медаль в общекомандном зачете завоевала сборная Курской области.

В составе курской команды выступали Виталина Анащенкова, Полина Козаева и Арина Марченко. Соревнования проходили в Казани, в них приняли участие свыше ста спортсменов из разных регионов страны.

ИСТОЧНИК KP.RU