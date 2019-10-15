Курские рапиристки завоевали "золото"
Соревнования проходили в Казани
Сборная Курской области по фехтованию завоевала "золото"Фото: предоставлено пресс-службой
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Завершился XIII Всероссийский турнир по фехтованию на призы олимпийской чемпионки Наили Гилязовой. В соревнованиях рапиристок среди юниоров золотую медаль в общекомандном зачете завоевала сборная Курской области.
В составе курской команды выступали Виталина Анащенкова, Полина Козаева и Арина Марченко. Соревнования проходили в Казани, в них приняли участие свыше ста спортсменов из разных регионов страны.
ИСТОЧНИК KP.RU