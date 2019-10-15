Под Курском «Хендай» столкнулся с КамАЗом
Погиб пассажир легковушки
Водителя с травмами доставили в больницуФото: Из архива "КП"
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14 октября примерно в 21.20 23-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис» ехал по автодороге Курск-Поныри в сторону Курска. В Золотухинском районе на 33 километре трассы он столкнулся с КамАЗом, который двигался во встречном направлении.
В результате ДТП 18-летний пассажир легковушки погиб на месте. Водителя с травмами доставили в Золотухинскую центральную районную больницу, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU