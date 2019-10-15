2019-10-15T11:51:59+03:00
Недвижимость

В Курске на Магистральном проезде меняют трубы

В домах будут ненадолго отключать горячую воду
Яна ШЕЛЕСТ
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Все работы планируется завершить до конца октябряВсе работы планируется завершить до конца октября
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В Курске на Магистральном проезде рабочие приступили к реконструкции сетей горячего водоснабжения. Они заменят 635 метров трубопровода. Стоимость работ превышает шесть миллионов рублей. Все работы планируется завершить до конца октября.

— При перекладке сетей используются износостойкие трубы в пенополиуретановой изоляции небольших диаметров. Это позволяет быстро состыковывать новый трубопровод и подключить его к системе теплоснабжения. Применяемый бесканальный способ прокладки сетей позволяет вести работы при температуре наружного воздуха до -15 градусов, - сообщили в «Квадре».

Во время замены трубопровода в отдельных жилых кварталах ненадолго будут отключать горячую воду. Тепло будет подаваться в обычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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