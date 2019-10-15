В Курской области зарегистрировано 13 случаев отравлений грибами

СЕГОДНЯ 10:05 2019-10-15T10:07:43+03:00

Все пострадавшие взрослые от 22 до 70 лет

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С начала грибного сезона в Курской области зарегистрировано 13 случаев отравлений дикорастущими грибами. Все пострадавшие взрослые – от 22 до 70 лет. Последние два случая отравления произошли 7 октября. Грибы собрали в Фатежском районе, а потом обжарили.

Причиной отравлений, как правило, является невнимательность, недостаточная осведомленность, незнание видов грибов, а также нарушение технологии их переработки, в результате чего грибники попадают на больничную койку.

Управление Роспотребнадзора по Курской области напоминает курянам о необходимости соблюдать особую осторожность при сборе, приготовлении и употреблении дикорастущих грибов.

Не стоит забывать и того, что порой даже съедобные грибы могут вызвать отравление. Специалисты Управления Роспотребнадзора рекомендуют отдать предпочтение культивируемым грибам (вешенке, шампиньонам).

ИСТОЧНИК KP.RU