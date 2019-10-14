19 октября в Курске пройдет сельскохозяйственная ярмарка

СЕГОДНЯ 17:39 2019-10-14T17:40:36+03:00

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19 октября на шести площадках Курска состоится сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2019». Горожане смогут приобрести продукцию непосредственно у производителей, минуя посредников.

Селяне привезут на ярмарку около 100 тонн картофеля, свыше 50 тонн овощей, 10 тонн мяса, 100 тонн зерна, 100 тонн сахара. Посетители также смогут купить колбасные и хлебобулочные изделия, молочную продукцию, рыбу, мед и копчености.

В ярмарке примут участие фермеры, владельцы личных подсобных хозяйств, индивидуальные предприниматели, потребительские общества, сельскохозяйственные предприятия, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности.

Адреса площадок

Центральный округ:

ул. Бойцов 9 дивизии – пр. Хрущева, 36 «А», территория ССПК «Виктория».

Сеймский округ:

ул. Комарова, площадка около торгового центра «Васильевский»; ул. Литовская, 2 «К», территория ССПК «Виктория»; ул. Менделеева, 31, у кинотеатра «Родина»; пл. им. Рокоссовского.

Железнодорожный округ:

ул. Станционная, около переходного моста.

Начнется ярмарочная торговля с 8:00.

ИСТОЧНИК KP.RU