В Курске продавщица вынесла из ювелирного 18 украшений

СЕГОДНЯ 16:47 2019-10-14T16:47:03+03:00

Ущерб составил около 200 тысяч рублей

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Сотрудники Северо-западного отдела полиции установили причастность 21–летней курянки к совершению кражи драгоценностей, сообщили в УМВД по Курской области.

Девушка работала продавцом в одном из ювелирных магазинов Курска и имела свободный доступ ко всем изделиям. В один из дней подозреваемая дождалась, когда останется без напарницы, и вынесла из павильона 18 драгоценных украшений.

Факт кражи вскрылся при инвентаризации. Магазин понес ущерб в сумме 185 тысяч рублей. Сотрудница магазина призналась, что большую часть изделий продала. Оставшиеся украшения изъяли сотрудники полиции.

Девушка пообещала в ближайшее время возместить материальный ущерб. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье о краже. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU