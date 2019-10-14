В Курске продавщица вынесла из ювелирного 18 украшений
Сотрудники Северо-западного отдела полиции установили причастность 21–летней курянки к совершению кражи драгоценностей, сообщили в УМВД по Курской области.
Девушка работала продавцом в одном из ювелирных магазинов Курска и имела свободный доступ ко всем изделиям. В один из дней подозреваемая дождалась, когда останется без напарницы, и вынесла из павильона 18 драгоценных украшений.
Факт кражи вскрылся при инвентаризации. Магазин понес ущерб в сумме 185 тысяч рублей. Сотрудница магазина призналась, что большую часть изделий продала. Оставшиеся украшения изъяли сотрудники полиции.
Девушка пообещала в ближайшее время возместить материальный ущерб. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье о краже. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU