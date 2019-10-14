Курян приглашают на бесплатную флюорографию
Все желающие могут проверить свои легкие
Все желающие могут пройти обследование, абсолютно бесплатноФото: Из архива "КП"
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15 октября в Курске на площадке у торгового центра «Мега Гринн» на улице Карла Маркса, 68 с 10:00 до 16:00 будет работать современный высокоточный цифровой флюорограф.
Выездную акцию проводит Курский противотуберкулезный диспансер. На площадке будет работать врач-фтизиатр. Все желающие могут пройти обследование, абсолютно бесплатно.
ИСТОЧНИК KP.RU