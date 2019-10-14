В Курской области заложили яблоневый сад

СЕГОДНЯ 15:05 2019-10-14T15:05:33+03:00

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На выходных в селе Букреевка Курского района, у храма св. Митрофана Воронежского дети и их родители посадили 350 саженцев яблонь. Каждое дерево в «Саду детства» - именное, семьи будут ухаживать за своими яблонями. Также рядом с садом появилась аллея с березами, липами, дубами, дети высадили груши и абрикосы.

В мероприятии приняла участие Уполномоченный по правам ребенка в Курской области Наталья Листопадова. «Это замечательная акция, которая объединила наши семьи. Количество участников превысило все ожидания. Хотелось бы, чтобы акция обязательно продолжилась: здесь на территории у храма еще есть 3 га земли, на которых можно также высадить плодовые и хвойные деревья».

Инициатором закладки «Сада детства» выступили прихожане храма и «Детский университет ЮЗГУ». Организаторы намерены восстановить сад, который больше ста лет назад был обрамлением храма святителя Митрофана Воронежского.

ИСТОЧНИК KP.RU