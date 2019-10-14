Под Курском водитель «Мерседеса» насмерть сбил пешехода

СЕГОДНЯ 13:51 2019-10-14T13:51:35+03:00

Изменить размер текста: A A

13 октября примерно в 18:10 сорокалетний водитель автомобиля «Мерседес» ехал по автомобильной дороге Ястребовка-Старый Оскол-Бараново в Горшеченском районе, со стороны села Кунье в сторону села Бараново.

На 20 километре трассы он сбил 61-летнего пешехода, который шел ему навстречу. Раненого мужчину отвезли в Горшеченскую центральную районную больницу. Через некоторое время он полученных травм скончался, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU