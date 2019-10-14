Под Курском водитель «Мерседеса» насмерть сбил пешехода
ДТП произошло в Горшеченском районе
Раненого мужчину отвезли в Горшеченскую центральную районную больницуФото: Из архива "КП"
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13 октября примерно в 18:10 сорокалетний водитель автомобиля «Мерседес» ехал по автомобильной дороге Ястребовка-Старый Оскол-Бараново в Горшеченском районе, со стороны села Кунье в сторону села Бараново.
На 20 километре трассы он сбил 61-летнего пешехода, который шел ему навстречу. Раненого мужчину отвезли в Горшеченскую центральную районную больницу. Через некоторое время он полученных травм скончался, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU