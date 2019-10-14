Пьяный курянин зарезал собутыльника

СЕГОДНЯ 12:34 2019-10-14T12:34:59+03:00

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Железногорский межрайонный следственный отдел СУ СК по по Курской области расследует уголовное дело в отношении 49-летнего жителя города Железногорска. Мужчину подозревают в убийстве.

Утром 12 октября 2019 года железногорец в своей квартире, расположенной в одном из многоквартирных домов на улице Ленина, распивал спиртное со своим 54-летним знакомым. В ходе застолья собутыльники повздорили. Хозяин квартиры схватил нож и ударил им знакомого три раза, в грудь и живот. Потерпевший от полученных ранений скончался на месте.

Злоумышленника задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, назначены судебные экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU