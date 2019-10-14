2019-10-14T11:35:27+03:00
Экономика

В Курске проверят сливочное масло

Сравнительный смотр состоится в «Линии» на Октябрьской
Яна ШЕЛЕСТ
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Мероприятие пройдет в формате «контрольная закупка»Мероприятие пройдет в формате «контрольная закупка»Фото: Из архива "КП"
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17 октября в 13-00 в гипермаркете «Линия-3» (г. Курск, ул. Октябрьская, 80-А) состоится сравнительный смотр качества масла сливочного, реализуемого на потребительском рынке Курской области.

Образцы масла предварительно прошли экспертизу в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Курской области на определение жирнокислотного состава, массовой доли жира и экспертизу маркировки. Мероприятие пройдет в формате «контрольная закупка».

Приглашаем всех желающих принять участие в данном мероприятии. Ваше мнение будет учтено при подведении итогов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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