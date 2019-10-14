2019-10-14T10:17:35+03:00
Общество

Курян ждет теплая неделя

Осадков также не предвидится
Яна ШЕЛЕСТ
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Температура воздуха поднимется аж до +22 градусовТемпература воздуха поднимется аж до +22 градусовФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В Курскую область пришло долгожданное бабье лето. Всю неделю в регионе будет солнечно и тепло, и никаких намеков на дождь. Сегодня, 14 октября в Курске ожидается переменная облачность, ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха поднимется до +22 градусов.

Завтра, 15 октября ветер немного утихнет, переменится на северо-западный. Температура воздуха в Курске ночью составит +9…+11 ºС, днем +17…+19 ºС.

Максимальная температура воздуха 14 октября 20,9 градуса тепла наблюдалась в 1993 году. Минимальная 5,4 градуса мороза – в 1891 году.

Сегодня Покров Пресвятой Богородицы, или как его называют в народе Покров день. У славян Покров означал завершение сельскохозяйственных работ и приход зимы. Хозяйки начинали готовить дом к заморозкам, а в это время часто выпадал первый снег.

По Покрову составляли весь прогноз на зиму. Считалось, если в этот день дует северный или восточный ветер – то зима ожидалась холодной, если южный – то снежной и мягкой. Если журавли полетят на юг, то быстро наступят холода, если будет дождь и гром – зима будет без снега, а если уже опали листья на кленах и березах – то грядут сильные морозы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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