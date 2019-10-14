В Курске загорелся кирпичный дом

СЕГОДНЯ 09:40 2019-10-14T09:40:51+03:00

В доме закоптились стены, сгорело напольного покрытия и личные вещи

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13 октября примерно в 17:15 в Курске под адресу Выгонный переулок, д. 35 загорелся жилой одноэтажный дом площадью 50 квадратных метров. На место ЧП выехали спасатели, пожар оперативно потушили.

В результате пожара в доме в комнате площадью девять квадратных метров закоптились стены, выгорела часть напольного покрытия, сгорели личные вещи.

Управление по делам ГО и ЧС при Администрации города Курска, обращается к курянам и напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности!

Наиболее частыми причинами пожаров в жилых домах являются:

- неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении и в состоянии алкогольного опьянения;

- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU