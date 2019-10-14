Курскую область отключили от аналогового телевидения

СЕГОДНЯ 08:50 2019-10-14T08:50:32+03:00

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14 октября в регионе отключили аналоговое вещание. Теперь принимать можно только цифровое ТВ, а для этого нужен либо современный телевизор, либо цифровая приставка. Между тем, цифровое ТВ даже в Курске работает с перебоями - сигнал прерывается, их эфира пропадает то один пакет каналов, то другой.

Но в комитете цифрового развития и связи Курской области заявляют, что проблем с переходом на «цифру» быть не должно. Однако они есть - сигнал не везде принимает одинаково, а общедомовые антенны часто не способны обеспечить устойчивый прием "цифры" - ревизию их никто не проводил.

Для малоимущих граждан предусмотрены денежные компенсации за покупку цифровых приставок. На сегодняшний день ими воспользовались всего 63 жителя области.

Напомним, наш регион один из первых в стране приступил к переходу на цифровое вещание. С 2009 года работает первый мультиплекс. В конце 2017 года в тестовом режиме был включен второй мультиплекс по всей области.

ИСТОЧНИК KP.RU