Под Курском горел жилой дом

СЕГОДНЯ 08:30 2019-10-14T08:30:32+03:00

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В 20:44 12 октября на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о том, что горит жилой дом в деревне Колычевка в Кореневском районе.

По данным МЧС по прибытии в 20:50 приступили к ликвидации загорания. Пожар локализован в 20:53, ликвидирован в 20:57.

В результате пожара в жилом доме площадью 80 квадратных метров в комнате огнем повреждена стена, потолочное перекрытие и вещи.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU