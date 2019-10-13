Более 50-и минометных мин и два артснаряда нашли в Курской области

СЕГОДНЯ 11:40 2019-10-13T11:40:04+03:00

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В Курской области в очередной раз обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны. 12 октября спасателям поступил звонок от из села Ольховатка Поныровского района. Поисковый отряд «Курган» сообщил о необычной находке.

На место обнаружения отправились сотрудники аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции. Они изъяли артиллерийские снаряды: 45 мм - 53 штуки, 75 мм - 1 штука, - а также две минометные мины 50 мм. Их вывезли на полигон «Постоялые дворы» и уничтожили.

Напомним, пару дней назад боеприпасы обнаружили в Тимском и Касторенском районах. Находкой стали минометная мина 82 мм и артснаряд 210 мм. Их также уничтожили.

ИСТОЧНИК KP.RU