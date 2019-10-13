После жалоб курян экологи начали проверку загрязненности воздуха в городе

СЕГОДНЯ 11:20 2019-10-13T11:21:04+03:00

Как только результаты исследований будут готовы, их отправят в Роспотребнадзор и Росприроднадзор

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Инспекторы комитета экологической безопасности и природопользования Курской области взяли пробы воздуха на территории жилой застройки, прилегающей к ООО «Экотекс». Специалисты выехали на место из-за многочисленных жалоб местных жителей 12 октября.

- Мы продолжаем мониторинг состояния атмосферного воздуха вблизи ООО «Экотекс» на наличие выбросов вредных, загрязняющих веществ. Просим горожан оперативно передавать информацию о наличии неприятных запахов в соответствующие структуры, - заявил председатель комитета Константин Поляков.

В администрации области добавляют: как только результаты исследований будут готовы, их отправят в Роспотребнадзор и Росприроднадзор. Специалисты ведомств рассмотрят их и примут необходимые меры.

ИСТОЧНИК KP.RU