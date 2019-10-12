В Курской области сняли карантин по АЧС

СЕГОДНЯ 17:44 2019-10-12T17:44:40+03:00

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Карантин отменен с 8 октября 2019 года. На территории Дмитриевского, Конышевского и Хомутовского районов установлен режим функционирования «Повседневная деятельность».

В течение шести месяцев на территории бывшего эпизоотического очага и в первой угрожаемой зоне в пределах административных границ запрещается: вывоз свиней, продуктов животноводства, полученных от убоя свиней, не прошедших промышленную тепловую обработку, реализация свиней на территории первой и второй угрожаемых зон, закупка свиней у населения.

Так же комитету лесного хозяйства области поручено обеспечить контроль эпизоотической ситуации по АЧС среди диких кабанов путем проведения диагностического отстрела, отлова.

Комплектование хозяйств поголовьем свиней в бывшем эпизоотическом очаге и первой угрожаемой зоне разрешается через 1 год после отмены карантина.

Разведение дикого кабана и его ввоз в охотхозяйства, а также на особо охраняемые природные территории допускается не ранее чем через 12 месяцев после снятия карантина при условии отсутствия очагов АЧС в радиусе 100 км в течение 12 месяцев со дня снятия карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU