В Курске пройдет выставка домашних животных

СЕГОДНЯ 18:51 2019-10-11T18:52:33+03:00

Время работы выставки с 8:00 до 14:00 Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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В областной центр приедут лучшие птицеводы и кролиководы из областей Центрального Черноземья, а также Республики Беларусь. Куряне смогут не только приобрести породистых кур, гусей, уток, декоративную птицу, кроликов и нутрий, но и получить квалифицированные консультации по их кормлению и содержанию.

Выставка проводится клубом птицеводов и кролиководов-любителей «Курское подворье» совместно с комитетом промышленности, торговли и предпринимательства Курской области, ОБУ «Выставочный центр Курская Коренская ярмарка».

Жителей и гостей города ждут 26 октября на территории торговой площадки «Подворье», по адресу: г. Курск, Магистральный проезд, д. 28. Время работы выставки с 8:00 до 14:00.

ИСТОЧНИК KP.RU