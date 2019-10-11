В Курске завершаются дорожные работы

СЕГОДНЯ 16:18 2019-10-11T16:18:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Курске заканчивается сезон дорожных работ. Работы велись в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»». Большую часть объектов удалось выполнить в срок – до 10 октября. Верхний слой асфальтобетона уложен на 30 улицах, разметка нанесена на 19 объектах.

Остался минимальный объем работ. Исходя из погодных условий верхний слой асфальтобетонного покрытия уложат на улице Бочарова, а также до конца недели нанесут дорожную разметку на оставшихся 12 улицах города Курска. Подрядчиков, не успевшим выполнить работы до 10 октября, оштрафуют.

Всего в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в областном центре работы велись на 31 улице, приведено в нормативное состояние более 51 километра автомобильных дорогг. Площадь ремонта составила - 689,5 тыс. м².

ИСТОЧНИК KP.RU