В Курске подростки совершили два ДТП на угнанных автомобилях

СЕГОДНЯ 14:56 2019-10-11T14:56:14+03:00

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Утром 11 октября в отдел полиции с заявлением обратился 55-летний житель областного центра, не обнаруживший свой транспорт на стоянке.

Мужчина рассказал, что припарковал ВАЗ у дома по улице Зеленая, но по рассеянности не запер его, а ключи оставил в замке зажигания. Оплошностью автовладельца воспользовались воры, которые совершили угон. Но поездка оказалась непродолжительной и закончилась дорожно-транспортным происшествием. Полицейские в тот же день обнаружили автомобиль на улице Гагарина.

Сотрудники уголовного розыска совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних выяснили, что к совершению преступления причастны подростки в возрасте 14 и 15 лет. В салоне машины эксперты-криминалисты обнаружили их следы. Фигуранты признались, что просто хотели покататься и съездить в гости к друзьям. Опыта вождения у них нет, поэтому не смогли справиться с управлением и врезались в припаркованный автомобиль. Испугавшись, подростки убежали с места ДТП.

В ходе расследования выяснилось, что в эту же ночь несовершеннолетние куряне разбили еще один чужой автомобиль, угнав его в Сеймском округе.

Против подозреваемых возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством». До суда подростки помещены в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

ИСТОЧНИК KP.RU