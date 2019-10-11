Курская область переходит на «цифру»

СЕГОДНЯ 14:37 2019-10-11T14:37:49+03:00

Проблем с переходом на «цифру» быть не должно Фото: Из архива "КП"

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14 октября в Курской области отключат аналоговое вещание. В региональном комитете цифрового развития и связи считают, что проблем с переходом на «цифру» быть не должно, поскольку этому событию предшествовала тщательная подготовка.

На базе АУ КО «МФЦ» работала горячая линия. С апреля сотрудники приняли более 1700 звонков из них более 1,4 тыс. заявки на подключение. Волонтеры подключили к цифровому телевидению более 1,6 тыс. домохозяйств. Для малоимущих граждан предусмотрены денежные компенсации за покупку цифровых приставок. На сегодняшний день ими воспользовались 63 жителя.

Напомним, Курская область - один из первых регионов, который приступил к переходу на цифровое вещание. С 2009 года работает первый мультиплекс с охватом более 98,3% населения. В конце 2017 года в тестовом режиме был включен второй мультиплекс по всей области, охват которого составляет более 97,5% населения области.

ИСТОЧНИК KP.RU