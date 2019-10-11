Курянин дважды перечислил деньги мошенникам

СЕГОДНЯ 13:36 2019-10-11T13:36:55+03:00

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О факте мошенничества в отдел полиции МО МВД России «Курчатовский» сообщил 26-летний курянин, у которого неизвестные обманом похитили около 35 тысяч рублей.

По словам потерпевшего, в интернете он нашел объявление о продаже металлоискателя. Пообщавшись с мужчиной-продавцом по телефону, он попросил прислать товар по почте при условии полной оплаты. На банковскую карту продавца горожанин перевел 17 тысяч рублей, после чего автор объявления отключил свой телефон и на связь с потерпевшим больше не выходил.

Тогда мужчина нашел другое объявление и перевел еще 17 тысяч рублей за аналогичный металлоискатель. Но и на этот раз продавец тоже оказался мошенником.

Перечислив дважды средства неизвестным, курянин понял, что стал жертвой мошенников.

Полицейские в очередной раз напоминают, что при совершении сделок с незнакомыми людьми нужно быть крайне осторожными. Ни в коем случае не совершайте предоплату незнакомым людям, какой бы выгодной не выглядела сделка. Если все же вы оказались обманутыми злоумышленниками, незамедлительно обращайтесь в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU