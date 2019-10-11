Под Курском нашли снаряды
На телефон ГУ МЧС России по Курской области поступил звонок об обнаружении боеприпасов времен Великой Отечественной войны в Тимском и Касторенском районах.
На место ЧП выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.
Обнаружены минометная мина 82 мм и артснаряд 210 мм. Боеприпасы изъяты и вывезены на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
ИСТОЧНИК KP.RU