Под Курском нашли снаряды

СЕГОДНЯ 12:29 2019-10-11T12:29:57+03:00

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На телефон ГУ МЧС России по Курской области поступил звонок об обнаружении боеприпасов времен Великой Отечественной войны в Тимском и Касторенском районах.

На место ЧП выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Обнаружены минометная мина 82 мм и артснаряд 210 мм. Боеприпасы изъяты и вывезены на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU