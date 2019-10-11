Под Курском заложат «Сад Детства»
Школьники высадят 250 яблонь
В закладке сада примут участие 250 человекФото: Яна ШЕЛЕСТ
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13 октября в 13:00 в Курском районе в селе Букреевка на территории у храма святого Митрофана Воронежского состоится закладка «Сада Детства».
250 школьников и их родителей высадят 250 саженцев яблонь. В мероприятии примет участие Уполномоченный по правам ребенка в Курской области Наталья Листопадова.
В Рыльском районе Курской области на территории музея, посвященного творческому наследию писателя, появится айвовый сад, насчитывающий сто деревьев.
ИСТОЧНИК KP.RU