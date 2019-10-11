2019-10-11T11:31:24+03:00
Общество

Под Курском заложат «Сад Детства»

Школьники высадят 250 яблонь
Яна ШЕЛЕСТ
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В закладке сада примут участие 250 человекВ закладке сада примут участие 250 человекФото: Яна ШЕЛЕСТ
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13 октября в 13:00 в Курском районе в селе Букреевка на территории у храма святого Митрофана Воронежского состоится закладка «Сада Детства».

250 школьников и их родителей высадят 250 саженцев яблонь. В мероприятии примет участие Уполномоченный по правам ребенка в Курской области Наталья Листопадова.

В Рыльском районе Курской области на территории музея, посвященного творческому наследию писателя, появится айвовый сад, насчитывающий сто деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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