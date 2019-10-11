Куряне увидят метеорный поток

СЕГОДНЯ 09:54 2019-10-11T09:56:03+03:00

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Звездопад, несомненно, одно из самых красивых явлений природы. 2 октября Земля влетела в хвост метеорного потока Ориониды, образованный кометой Галлея.

На 22 октября приходится максимум звездного дождя. Везучие наблюдателям насчитывали иной раз по 40, 60, а то и по 100 огненных следов в час. В этом году астрономы не ожидают его большой интенсивности, предрекают по 20 метеоров в час.

Время наблюдения: за час до полуночи и до рассвета. Наблюдать поток нужно в районе созвездия Орион.

ИСТОЧНИК KP.RU