2019-10-11T09:58:23+03:00
Политика

Владимир Путин подписал Указ о праздновании 1000-летия Курска

Документ размещен на официальном портале правовой информации
Яна ШЕЛЕСТ
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Курск отметит 1000-летний юбилей в 2032 годуКурск отметит 1000-летний юбилей в 2032 годуФото: Из архива "КП"
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10 октября Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о праздновании 1000-летия основания Курска. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

— Постановляю принять предложение Правительства РФ о праздновании в 2032 году 1000-летия со дня основания Курска, - говорится в указе.

Документ размещен на официальном портале правовой информации

Документ размещен на официальном портале правовой информации

В подготовке и проведении празднования даты рекомендовано принять участие органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления.

Курск отметит 1000-летний юбилей в 2032 году. Первое письменное упоминание о Курске датируется 1032 годом. Курск входил в Черниговское, затем в Переяславское и Новгород-Северское княжества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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