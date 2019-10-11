Владимир Путин подписал Указ о праздновании 1000-летия Курска
10 октября Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о праздновании 1000-летия основания Курска. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
— Постановляю принять предложение Правительства РФ о праздновании в 2032 году 1000-летия со дня основания Курска, - говорится в указе.
Документ размещен на официальном портале правовой информации
В подготовке и проведении празднования даты рекомендовано принять участие органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления.
Курск отметит 1000-летний юбилей в 2032 году. Первое письменное упоминание о Курске датируется 1032 годом. Курск входил в Черниговское, затем в Переяславское и Новгород-Северское княжества.
ИСТОЧНИК KP.RU