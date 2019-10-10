Более ста курских детей станут получателями стипендий и премий

СЕГОДНЯ 16:10 2019-10-10T16:10:06+03:00

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Это обладатели Гран-при и лауреаты I степени всероссийских и международных конкурсов в сфере искусства.

Для раскрытия творческого потенциала у одаренных детей в Курской области проводятся различные областные конкурсы - «Новые имена», «Молодые дарования и звезды России», «Оркестровая палитра», «Грация», «Юный пианист», конкурс имени народного артиста России Виктора Гридина, конкурс академического рисунка и живописи им. Николая Пекарского.

Победители олимпиад и творческих конкурсов получают именные стипендии губернатора.

Как отметили в областном комитете культуры, уже назначены специальные стипендии и премии губернатора Курской области на 2019-2020 учебный год. Так, обладателями денежных премий и специальных дипломов губернатора Курской области стали 63 обучающихся детских школ искусств. Именную стипендию «Надежда Курского края» получат шесть студентов профессиональных образовательных организаций сферы культуры Курской области. Специальной стипендией имени Георгия Свиридова удостоены три студента одноименного колледжа. Премиантами губернатора Курской области объявлены 47 обучающихся и 55 преподавателей детских школ искусств Курской области.

Выплата стипендий началась с сентября, а выплата премий запланирована на ноябрь 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU