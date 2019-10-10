2019-10-10T16:10:06+03:00
Общество

Более ста курских детей станут получателями стипендий и премий

Также денежное поощрение получат преподаватели
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Выплата стипендий началась с сентябряВыплата стипендий началась с сентябряФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

Это обладатели Гран-при и лауреаты I степени всероссийских и международных конкурсов в сфере искусства.

Для раскрытия творческого потенциала у одаренных детей в Курской области проводятся различные областные конкурсы - «Новые имена», «Молодые дарования и звезды России», «Оркестровая палитра», «Грация», «Юный пианист», конкурс имени народного артиста России Виктора Гридина, конкурс академического рисунка и живописи им. Николая Пекарского.

Победители олимпиад и творческих конкурсов получают именные стипендии губернатора.

Как отметили в областном комитете культуры, уже назначены специальные стипендии и премии губернатора Курской области на 2019-2020 учебный год. Так, обладателями денежных премий и специальных дипломов губернатора Курской области стали 63 обучающихся детских школ искусств. Именную стипендию «Надежда Курского края» получат шесть студентов профессиональных образовательных организаций сферы культуры Курской области. Специальной стипендией имени Георгия Свиридова удостоены три студента одноименного колледжа. Премиантами губернатора Курской области объявлены 47 обучающихся и 55 преподавателей детских школ искусств Курской области.

Выплата стипендий началась с сентября, а выплата премий запланирована на ноябрь 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курске без отопления остались около сорока домов
На Курском почтамте открылась филателистическая выставка
Проект курского школьника высоко оценили в Росмолодежи
В Курской области из-за детской шалости произошло более 20 пожаров
В Курске пройдет II Международный конкурс имени Виктора Гридина
Курское «Динамо» вышло в полуфинал Кубка России
Курскому театру юного зрителя "Ровесник" присвоили имя его основателя
Курян приглашают на «Час музыки»
Под Курском нашли боеприпасы времен Великой Отечественной войны
Курская семья получила президентскую награду
В Курской области без вести пропала жительница Суджи
В Курске арендаторы воровали из съемных квартир
В Курске открывается школа православия
Курянин убил сожительницу деревянной толкушкой
Три округа Курска останутся без света
Под Курском в ДТП попал школьный «пазик»
Под Курском сгорел дом с пристройкой
Под Курском перевернулся ВАЗ, водитель погиб