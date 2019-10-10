В Курске пройдет II Международный конкурс имени Виктора Гридина

СЕГОДНЯ 16:00 2019-10-10T16:00:49+03:00

Срок подачи заявок для участия в конкурсе – до 27 января 2020 года Фото: Светлана ВОЛКОВА

Он состоится в 2020 году

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Его старт запланирован на 28 февраля.

В конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных организаций сферы культуры.

Мероприятие проводится по четырем возрастным группам:

- 1-я младшая группа – обучающиеся детских школ искусств в возрасте от 9 до 11 лет включительно (на день начала конкурса участнику не должно исполниться 12 лет);

- 2-я младшая группа – обучающиеся детских школ искусств в возрасте от 12 до 15 лет включительно (на день начала конкурса участнику не должно исполниться 16 лет);

- средняя группа – студенты профессиональных образовательных организаций;

- старшая группа – студенты образовательных организаций высшего образования.

Срок подачи заявок для участия в конкурсе – до 27 января 2020 года включительно на почту culture46@mail.ru или по адресу: 305000 Курск, ул. Сонина 4, ОБОУ ДПО «Учебно-методический центр комитета по культуре Курской области» (с пометкой «Конкурс имени В.Ф. Гридина»).

ИСТОЧНИК KP.RU