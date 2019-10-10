2019-10-10T15:57:40+03:00
Спорт

Курское «Динамо» вышло в полуфинал Кубка России

Самой результативной в составе «Динамо» стала Татьяна Видмер
Ольга ДАНИЛОВА
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Курянки обыграли в 1/4 финала «Спарту&К»Курянки обыграли в 1/4 финала «Спарту&К»Фото: предоставлено пресс-службой
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9 октября баскетболистки «Динамо» (Курск) оформили путевку в «Финал четырех» женского Кубка России. Они обыграли в 1/4 финала «Спарту&К» в подмосковном городе Видное. Итог встречи - 80:77 в пользу курского «Динамо».

В кубковом четвертьфинале в стартовом составе Курска играли Наталья Жедик, Анна Буровая, Татьяна Видмер, Алена Кириллова и Наталья Анойкина.

Самой результативной в составе «Динамо» стала Татьяна Видмер (18 очков, 16 подборов, 8 передач).

ИСТОЧНИК KP.RU

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