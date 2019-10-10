Курскому театру юного зрителя "Ровесник" присвоили имя его основателя

СЕГОДНЯ 15:36 2019-10-10T15:36:56+03:00

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Курскому театру юного зрителя "Ровесник" присвоено имя его основателя – Игоря Селиванова, сообщили в администрации региона. Театр юного зрителя в Курске был основан в 1976 году. На протяжении долгих лет его руководителем являлся заслуженный деятель искусств РФ Игорь Селиванов. В январе этого года наставника не стало, но театр продолжает радовать новыми спектаклями.

Как отметил и.о. председателя комитета по культуре Курской области Валерий Яковлев, чтобы увековечить память директора Игоря Селиванова, было принято решение присвоить ТЮЗу имя его основателя. Об этом также ходатайствовали Совет ректоров вузов Курской области, коллектив центра и коллегия комитета по культуре Курской области. Документ о присвоении курскому театру юного зрителя имени Игоря Селиванова подписан в администрации Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU