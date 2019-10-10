2019-10-10T15:36:56+03:00
Звезды

Курскому театру юного зрителя "Ровесник" присвоили имя его основателя

Игорь Селиванов создал ТЮЗ в 1976 году
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Игорь СеливановИгорь СеливановФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

Курскому театру юного зрителя "Ровесник" присвоено имя его основателя – Игоря Селиванова, сообщили в администрации региона. Театр юного зрителя в Курске был основан в 1976 году. На протяжении долгих лет его руководителем являлся заслуженный деятель искусств РФ Игорь Селиванов. В январе этого года наставника не стало, но театр продолжает радовать новыми спектаклями.

Как отметил и.о. председателя комитета по культуре Курской области Валерий Яковлев, чтобы увековечить память директора Игоря Селиванова, было принято решение присвоить ТЮЗу имя его основателя. Об этом также ходатайствовали Совет ректоров вузов Курской области, коллектив центра и коллегия комитета по культуре Курской области. Документ о присвоении курскому театру юного зрителя имени Игоря Селиванова подписан в администрации Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курске без отопления остались около сорока домов
На Курском почтамте открылась филателистическая выставка
Проект курского школьника высоко оценили в Росмолодежи
Более ста курских детей станут получателями стипендий и премий
В Курской области из-за детской шалости произошло более 20 пожаров
В Курске пройдет II Международный конкурс имени Виктора Гридина
Курское «Динамо» вышло в полуфинал Кубка России
Курян приглашают на «Час музыки»
Под Курском нашли боеприпасы времен Великой Отечественной войны
Курская семья получила президентскую награду
В Курской области без вести пропала жительница Суджи
В Курске арендаторы воровали из съемных квартир
В Курске открывается школа православия
Курянин убил сожительницу деревянной толкушкой
Три округа Курска останутся без света
Под Курском в ДТП попал школьный «пазик»
Под Курском сгорел дом с пристройкой
Под Курском перевернулся ВАЗ, водитель погиб