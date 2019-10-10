2019-10-10T15:36:24+03:00
Звезды

Курян приглашают на «Час музыки»

Концерт состоится 16 октября в галерее имени Александра Дейнеки
Яна ШЕЛЕСТ
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В сезоне 2019-2020 пройдет четыре концертаВ сезоне 2019-2020 пройдет четыре концерта
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Курская картинная галерея имени Александра Дейнеки и кафедра вокального искусства Юго-Западного государственного университета объявляют о начале совместного проекта «Час музыки». Проект предлагает жителям и гостям города насладиться сокровищами музыкальной культуры. В сезоне 2019-2020 пройдет четыре концерта.

16 октября 2019 года в Курской картинной галерее им. А.А. Дейнеки состоится первый концерт студентов и преподавателей кафедры вокального искусства Юго-Западного государственного университета.

Вокально-инструментальные сочинения русских и зарубежных композиторов XVII-XX веков А. Скарлатти, Ж. Оффенбаха, Ш. Гуно, В. Моцарта, И. Дунаевского прозвучат в сопровождении инструментального ансамбля Лаборатории концертно-оперного творчества ЮЗГУ под руководством Александра Карповича.

Начало концерта: 18.30. Стоимость билета: 100 рублей. Адрес: г. Курск, ул. Радищева, 85, выставочный зал Курской картинной галереи им. А.А. Дейнеки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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