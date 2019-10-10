2019-10-10T15:30:07+03:00
Происшествия

Под Курском нашли боеприпасы времен Великой Отечественной войны

Опасные находки обнаружили в двух районах области
Ольга ДАНИЛОВА
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Снаряды обезвредилиСнаряды обезвредилиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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На телефон ГУ МЧС России по Курской области» поступил звонок о том, что обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной войны в Беловском районе в поселке Сосновый Бор. В тот же день аналогичное сообщение поступило из Обоянского района. Здесь снаряды нашли в Обояни на улице Льва Толстого.

В первом случае местные жители нашли минометную мину 55 мм. Ее изъяли и вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

А в Обояни были найдены артснаряд 45 мм и минометная мина 82 мм. Они также уничтожены.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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