В Курской области без вести пропала жительница Суджи

СЕГОДНЯ 13:42 2019-10-10T13:42:02+03:00

Женщина еще в августе ушла из дома и не вернулась

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В Курской области разыскивается без вести пропавшая 50-летняя Мальцева Жанна Витальевна, жительница Суджи. В августе женщина ушла из дома и до сих пор ее местонахождение неизвестно. Курянка может теряться во времени и в пространстве, уточнили в полиции.

Приметы: на вид 50-55 лет, славянской внешности, рост 155-160 см., плотного телосложения, волосы короткие окрашены в каштановый цвет.

Особые приметы: на левой стороне шеи спереди шрам длиной три сантиметра.

Всем, кто располагает информацией о местонахождении женщины, могут круглосуточно сообщать об этом по телефону 02, с мобильного 102, в любой отдел полиции, а также любому сотруднику полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU