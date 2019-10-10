2019-10-10T13:42:02+03:00
Происшествия

В Курской области без вести пропала жительница Суджи

Женщина еще в августе ушла из дома и не вернулась
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Особая примета - шрам на шееОсобая примета - шрам на шееФото: УМВД России по Курской области.
Изменить размер текста:

В Курской области разыскивается без вести пропавшая 50-летняя Мальцева Жанна Витальевна, жительница Суджи. В августе женщина ушла из дома и до сих пор ее местонахождение неизвестно. Курянка может теряться во времени и в пространстве, уточнили в полиции.

Приметы: на вид 50-55 лет, славянской внешности, рост 155-160 см., плотного телосложения, волосы короткие окрашены в каштановый цвет.

Особые приметы: на левой стороне шеи спереди шрам длиной три сантиметра.

Всем, кто располагает информацией о местонахождении женщины, могут круглосуточно сообщать об этом по телефону 02, с мобильного 102, в любой отдел полиции, а также любому сотруднику полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Курская семья получила президентскую награду
В Курске арендаторы воровали из съемных квартир
В Курске открывается школа православия
Курянин убил сожительницу деревянной толкушкой
Три округа Курска останутся без света
Под Курском в ДТП попал школьный «пазик»
Под Курском сгорел дом с пристройкой
Под Курском перевернулся ВАЗ, водитель погиб
Жителя Курской области наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
В Курске празднуют Всемирный день зрения!
С начала осени в жилом секторе Курска произошло 15 пожаров
В Курске откроется выставка работ студентов худграфа
В половину домов Курска тепло пока не пришло
Назначен заместитель прокурора Курской области
Курянин жестоко избил собственную бабушку
Курянку, продающую красную икру, развели мошенники
Курян приглашают танцевать
Курянам предлагают высказать мнение о внешнем виде города
Шесть курских школ искусств получат музыкальные инструменты и оборудование
Пьяный курянин ради шутки поджег собутыльника
Под Курском рабочего зажало в конвейере
Курянина будут судить за удар в переносицу полицейскому
Под Курском обнаружили редкую птицу
Каждый десятый курянин живет за чертой бедности
В Курской области незаконно распахали прибрежную полосу Тускари
Под Курском обнаружили 19 гранат и один артснаряд
Ночью под Курском горел жилой дом
Курян приглашают познакомиться с обрядово-песенной культурой России