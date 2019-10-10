2019-10-10T12:49:53+03:00
Происшествия

В Курске арендаторы воровали из съемных квартир

Технику они сбывали случайным людям
Ольга ДАНИЛОВА
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Сейчас полиция выясняет, были ли еще пострадавшиеСейчас полиция выясняет, были ли еще пострадавшиеФото: Светлана ВОЛКОВА
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В Курске задержаны жители Орловской области, подозреваемые в кражах из съемных квартир в областном центре. В полицию обратились двое собственников и заявили, что из арендуемого жилья после очередных квартирантов пропала дорогая цифровая и бытовая техника. Каждый раз жилье арендовали молодой человек и женщина. Общаясь с собственниками по телефону, они уточняли, вся ли бытовая техника имеется в квартире, и уверяли, что ищут жилье на длительный срок.

Как выяснилось в дальнейшем, заезжая в квартиру, на следующий день они вывозили технику и сбывали случайным людям по низким ценам. К моменту перечисления средств владельцам за проживание на следующий месяц, переставали выходить на связь. Хозяева, приходя в квартиры, видели пустые комнаты.

Оперативники в кротчайшие сроки установили, что предполагаемые похитители прибыли в Курск из Орловской области, а после вернулись домой. Для их задержания полицейские выехали в соседний регион. Выяснилось, что пара, не найдя работы, приняла решение о незаконном заработке. Две кражи совершили за одну неделю.

По фактам хищений возбуждены уголовные дела. Подозреваемые арестованы. Проводится оценка нанесенного ущерба. Также проверятся информация о других пострадавших, сказали в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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