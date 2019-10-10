2019-10-10T12:40:53+03:00
Общество

В Курске открывается школа православия

Занятия проходят бесплатно
Ольга ДАНИЛОВА
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Ограничений по возрасту для посещения школы нетОграничений по возрасту для посещения школы нетФото: Светлана ВОЛКОВА
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24 октября, в четверг, в 18.00 в Курске открывается школа православия для всех желающих без возрастных ограничений.

Это образовательный цикл 2019-2020 Проекта Миссионерского отдела Курской епархии «Школа православия».

Каждый четверг в 18.00 в концертно-творческом центре "Звездный" (кинотеатр имени М.С. Щепкина) бесплатно все желающие смогут пополнять багаж знаний по самым интересным и актуальным вопросам как православия, так и смежных направлений.

Проект Миссионерского отдела Курской епархии «Школа православия» действует по благословению Высокопреосвященного Германа, митрополита Курского и Рыльского при поддержке Курской православной духовной семинарии.

За время работы Школы Православия (а это уже 11 лет) лекторами выступали ученые, исследователи, известные священники, монахи, миссионеры из Москвы, ректор Курской Православной духовной семинарии, офицер ФСБ в отставке, журналисты телеканалов, офицер центра по противодействию экстремизму УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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