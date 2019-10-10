Курянин убил сожительницу деревянной толкушкой

СЕГОДНЯ 12:24 2019-10-10T12:24:45+03:00

Потерпевшая от полученных в область головы травм скончалась на месте

Изменить размер текста: A A

Железногорский межрайонный следственный отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Дмитриевского района. Мужчина обвиняется в убийстве.

В ночь с 7 на 8 октября 2019 года подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения в своем доме, расположенном в селе Почепное Дмитриевского района. Там он повздорил со 28-летней сожительницей и начал избивать женщину. Сначала руками, а потом в ход пошла деревянная толкушка.

Потерпевшая от полученных в область головы травм скончалась на месте. Подозреваемого задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступления, назначены судебные экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU